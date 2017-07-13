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تأجيل محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي لـ21 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي لـ21 سبتمبر

12:41 م الخميس 13 يوليو 2017

تأجيل محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي لـ21 سبتمبر

كتب – أحمد أبو النجا:

قررت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية مما أدى إلى وفاته، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

ونبهَّت المحكمة خلال الجلسة على دفاع الضابطين، بضرورة حضورهما الجلسات، مع استمرار إخلاء سبيلهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل أحمد عبد الهادي، وعلي أحمد صقر، وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ.

وأحال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه، في أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، بحسب تقرير الطب الشرعي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة كل من "عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين" ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وتقدما بطعن على الحكم، وقبلته محكمة النقض، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

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