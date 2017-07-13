تسليم 33 خطاب تخصيص مشروعات استثمارية ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

سلم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الخميس، 33 خطاب تخصيص أراضي صناعية مجانية للمستثمرين، لإقامة مشروعات استثمارية على مساحة 300 ألف متر بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص أراضي المنطقة الصناعية بالصعيد بالمجان.

وقال وزير الصناعة، إن الدولة لديها خطة طموحة بقيادة الرئيس السيسي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بملف الاستثمار وتنمية الصعيد، وتوفير البدائل والحلول الجذرية لكافة احتياجات الصعيد ومتطلبات التنمية في الإقليم الهام والذي يتمتع بكل مقومات نهوضه وتنميته.

وأشار وزير الصناعة إلى التقدم الملحوظ لملف الاستثمار ببني سويف خلال الفترة القليلة الماضية في ظل أولوية هذا القطاع لدى محافظ وبني سويف، وفي إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا المجال واهتمام الرئيس السيسي بتنمية الصعيد.

من ناحيته، أعرب المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، عن سعادته بزيارة وزير الصناعة للمحافظة والتي ستعطي دفعة قوية للقطاع، مشيرًا إلى افتتاح مصنعين باستثمارات 200 مليون جنيه وتوفير 340 فرصة عمل في مجالات الغزل والنسيج ونسبة التصدير تصل إلى 70 % وهو ما يمثل عودة قوية لمصر في هذا المجال، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لإحدى كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة "مجموعات شركات العربي" وباستثمارات وصلت 2.4 مليار جنيه في مجال تصنيع وتجميع الاجهزة الكهربائية والمنزلية.