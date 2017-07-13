«أرقام لا تفوتك» من مواجهة الزمالك والطلائع في الكأس

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يلتقي الفريق الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنشر «التحرير» أرقام من مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في آخر 13 عامًا منذ 2004:

1- مشوار الفريقين بكأس مصر:

قبل انطلاق مباراة الزمالك وطلائع الجيش تأهل الأبيض لدور الـ 8 بمسابقة الكأس بعد تخطى الأوليمبى فى دور الـ32 بثنائية نظيفة ثم حرس الحدود فى الدور الـ16 بهدف وحيد، في المقابل تأهل الفريق العسكرى بعدما تخطى كهرباء الإسماعيلية فى دور الـ 32 بنتيجة 2/1، ثم فاز على الشرقية بدور الـ16 بهدف نظيف.

2- تاريخ مواجهات الفريقين:

واجه الزمالك طلائع الجيش فى 26 مباراة منذ صعود الطلائع للدوري الممتاز 2004، كانت الغلبة للفريق الأبيض فى 15 لقاء، على مدار 13 عاما، بينما فاز الطلائع فى 5 مواجهات وخيم التعادل على 6 مباريات، وكان آخر انتصار للأبيض يوم 19 أبريل الماضى فى مباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى للدورى، وحسمها الزمالك بثلاثية نظيفة أحرزها باسم مرسى هدفين ومصطفى فتحى هدف.

3- أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

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يعد بابا أركو لاعب الطلائع السابق أكثر اللاعبين مشاركة في لقاءات الفريقين من جانب الفريق العسكري بواقع (12 مباراة)، بينما يعد عمر جابر لاعب الزمالك السابق وبازل السويسرى حاليًا أكثر اللاعبين مشاركة حيث مثل الأبيض فى 12 مباراة أمام الفريق العسكرى، ومحمود فتح الله لاعب الزمالك الأسبق والطلائع الأسبق برصيد 11 مباراة مع الفريقين.

4- العندليب الهداف:

يحتل عبدالحليم على مهاجم الزمالك الأسبق صدارة هدافي مباريات الأبيض أمام طلائع الجيش بـ5 أهداف، كان آخرها عام 2009، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 4- 2، فيما كان هداف الطلائع هو أرنست بابا أركو بـ3 أهداف.

5- مواجهات الكأس:

بطولة كأس مصر لم تنل من تلك المواجهات سوى مباراة وحيدة، جمعت بينهما في الدور ربع النهائي من بطولة عام 2013، وانتهت بفوز الأبيض 2-1، ليحصد وقتها اللقب على حساب دجلة في النهائي.

6- الأهداف:

يتفوق الزمالك على طلائع الجيش فى عدد الأهداف المسجلة خلال المواجهات السابقة بين الفريقين فى كل المسابقات المختلفة، حيث أحرز الأبيض 50 هدفًا بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا فقط.