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مرصد الإفتاء يشيد بالدبلوماسية المصرية في مواجهة "داعش"

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء يشيد بالدبلوماسية المصرية في مواجهة "داعش"

12:14 م الخميس 13 يوليو 2017

كتب - محمود مصطفى:

أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، بجهود الدبلوماسية المصرية في مكافحة الإرهاب في إطار التحالف الدولي لمواجهة "داعش" الإرهابي، تلك التي أسفرت عن استصدار قرار من مجلس الأمن رقم 2354 للترحيب بالإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي، الذي تم اعتماده خلال رئاسة للجنة مكافحة الإرهاب.

وحذر المرصد -في بيان اليوم الخميس- من خطورة أن يضم التحالف الدولي لمواجهة "داعش" دولًا داعمة للإرهاب ومساندة للتطرف، لما يمثله ذلك من شق لصف التحالف، وإهدار لجهوده في محاربة التطرف وتجفيف منابعه ومصادره الأصيلة، إضافة إلى أهمية أن يمتد الانتصار الميداني والعسكري ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق ليشمل كافة الدول والمنظمات الداعمة للإرهاب والمساندة له بما في ذلك الأبواق الإعلامية المسخرة للنيل من جهود التحالف وتمجيد أعمال العناصر الإرهابية.

وثمَّن المرصد تأكيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على أهمية دور المؤسسات الدينية المصرية وثقلها، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومساهماتهما الفعالة في مجال التصدي لرسائل وأيديولوجيات الإرهاب داخليًّا في مصر وعلى مستوى العالم من خلال هذا الإطار الكلي الذي يأتي ضمن الأولويات المصرية خلال عضويتها في مجلس الأمن في إطار الجهود المصرية المبذولة للتصدي الشامل للإرهاب من كافة الجوانب.​

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