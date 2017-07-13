وزير البيئة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون في مجال الطاقة

كتبت - مادي غيث:

التقى الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، اليوم الخميس، بسفير جمهورية بكازاخستان بالقاهرة أرمان ايساغالييف، وذلك بمقر المركز الثقافي التعليمي (بيت القاهرة)، لبحث سبل التعاون بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة.

وأعرب فهمي عن سعادته بهذا اللقاء، وخاصة أن كازاخستان شريك استراتيجي لمصر ، مؤكدا على حرص الوزارة على التعاون الوثيق بين البلدين في مجال حماية البيئة.

واتفق الجانبان على ضرورة نقل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين في المجالات البيئية المختلفة وخاصة في مجال الطاقة وتقييم التأثيرات البيئية للمشروعات ، وكذلك صياغة مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال حماية البيئة.

من جانبه، أكد السفير ارمان على فتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، موجها دعوة لوزير البيئة لحضور معرض اكسبو 2017 بجمهورية كازاخستان والخاص بترشيد استهلاك الطاقة واستخدام الطاقة البديلة.