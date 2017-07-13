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القبض على صياد بحيازته سلاحين ناريين و1320 قرصا مخدرا في سوهاج

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مصراوي Masrawy

القبض على صياد بحيازته سلاحين ناريين و1320 قرصا مخدرا في سوهاج

12:12 م الخميس 13 يوليو 2017

القبض على صياد بحيازته سلاحين ناريين و1320 قرصا مخدرا في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت مباحث سوهاج، اليوم الخميس، صيادًا بحيازته 2 فرد محلي الصنع، و1320 قرصًا مخدرًا، بمنزله ببندر أخميم، شرق محافظة سوهاج، واعترف المتهم حيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ووردت معلومات للواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، أكدتها التحريات السرية التي أشرف عليها العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، بقيام "حمدي. ج. ع"، وشهرته "حمدي الصياد، 33 عامًا"، صياد ويقيم شارع البحر، بدائرة مركز أخميم بحيازة أسلحة وذخائر غير مرخصة.

وضبطت مأمورية بقيادة المقدم طارق أبو سديرة، رئيس مباحث مركز أخميم المتهم المذكور بمسكنه، وبحيازته عدد 2 فرد محلي الصنع، وطلقة حية من ذات العيار، و1320 قرصًا مخدرًا لعقاري التامول والترامادول، و1990 جنيهًا، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3303 إداري مركز أخميم لسنة 2017.

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