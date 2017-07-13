وضع حجر الأساس لمصنع أجهزة منزلية باستثمارات 2.4 مليار جنيه ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

وضع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، حجر الأساس لإحدى كبريات الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع الأجهزة المنزلية والسلع المعمرة "مجموعات شركات العربي" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بالمحافظة.

وقال محافظ بني سويف، إن المشروع يقام على مساحة 150 ألف متر مربع كمرحلة أولى وبتكلفة استثمارية 2.4 مليار جنيه، في مجالات تصنيع وتجميع الأجهزة الكهربائية والمنزلية، والتي تشمل الثلاجات وغسالات الملابس والبوتاجازات وغسالات الأطباق، وأجهزة التكييف، بالإضافة للأجهزة المنزلية الصغيرة مثل المكانس الكهربائية.

وأشار حبيب، إلى أن هذا المشروع يعكس نجاح خطة الدولة في استعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، على المستويين المحلي والدولي، ويمثل نتيجة واقعية لجهود الحكومة خاصة في مجال توفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وتابع أن ملف الاستثمار في هذه المرحلة، يشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه دائمًا بتذليل كافة عقباته وتهيئة المناخ الملائم للدفع به إلى الأمام وهو ما تعمد إلى تنفيذه الحكومة بكافة أجهزتها وأدواتها.

وافتتح وزير الصناعة ومحافظ بني سويف صباح اليوم، مصنعين لانتاج المفروشات والأقمشة البوليستر بتكلفة 300 مليون جنيه، ويوفر 330 فرصة عمل.

وشهدت الزيارة حضور النائبين بدوي النويشي، وهشام مجدي، من مجلس النواب، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشرف على المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة، ومسؤولي الاستثمار والمناطق الصناعية بالمحافظة.