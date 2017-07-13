كيف تجدد الصراع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي؟

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عاد مانشستر يونايتد وتشيلسي، للصراع من جديد، في سوق الانتقالات الصيفية، في محاولة لإبرام صفقة جديدة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد كان قريبا من التوقيع مع الصربي نيمانيا ماتيتش من تشيلسي، لكن الفريق اللندني رفض إتمام الصفقة، بسبب خطف الشياطين الحمر البلجيكي روميلو لوكاكو.

وأوضحت الصحيفة أن الفريقين الإنجليزيين يتنافسان على ضم ناينجولان نجم روما، خلال الأيام المقبلة.

كما حاول الشياطين الحمر دعم خط الوسط من توتنهام بالتعاقد مع إيريك داير، ولكن السبيرز يرفض التخلي عن لاعبه.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يحاول التعاقد حاليًا مع ناينجولان نجم روما، في الوقت الذي يرغب فيه الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، زيادة قوة خط الوسط بإضافة النجم البلجيكي.

ونوهت الديلي ميل، بأن مونشي، المدير الرياضي لذئاب روما، قد يوافق على بيع ناينجولان، لتمويل صفقات جديدة بهدف إعادة بناء الفريق الإيطالي.

وفي سياق متصل أشارت صحيفة "مترو"، إلى أن مانشستر يونايتد يحاول ضم ناينجولان بقيمة 40 مليون إسترليني.

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وتخلى روما الإيطالي عن محمد صلاح لصالح ليفربول الإنجليزي، كما رحل الألماني أنطونيو روديجر إلى تشيلسي هذا الصيف.

وخطف مانشستر يونايتد البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إيفرتون، بعدما كان قريبا من تشيلسي، بصفقة قد تكلف خزانة الشياطين الحمر 90 مليون إسترليني.

وسجل لوكاكو 25 هدفًا في البريميرليج، وكان قريبًا من أن يصبح هداف البطولة، قبل أن يخطف هاري كين، مهاجم توتنهام، منه الجائزة في الجولة قبل الأخيرة بتسجيل 29 هدفًا.

وذكرت صحيفة "صن" أن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بات قريبا من صفع الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، للمرة الثانية هذا الصيف، بخطف تيموي باكايوكو، بعد أن كان على بعد خطوات من ارتداء قميص البلوز.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت اقتراب باكايوكو من تشيلسي بصفقة قد تصل إلى 37 مليون إسترليني، على أن يكون ثالث صفقات البلوز لهذا الصيف، إلا أن البلوز لم يوقع مع اللاعب بعد.

ولعب باكايوكو 51 مباراة في الموسم المنصرم مع موناكو، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري الفرنسي الغائب عن خزانة الفريق منذ 17 عاما، كما شارك للمرة الأولى مع منتخب الديوك الشهر الماضي.