أوباميانج يقترب من الانضمام لتشيلسي

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أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي يعتبر الأوفر حظًا في التعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية أن اللاعب في طريقه لمدينة لندن على متن طائرة خاصة، وهذا دليل واضح على اقتراب انضمام أوباميانج صاحب الـ28 عامًا للعب في تشيلسي، رغم تلقيه عروض مغرية من الصين، ومن نادي إي سي ميلان الإيطالي.

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الجدير بالذكر أن إدارة دورتموند ستستغني عن بيير إيمريك أوباميانج، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.