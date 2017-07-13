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أوباميانج يقترب من الانضمام لتشيلسي

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أوباميانج يقترب من الانضمام لتشيلسي أوباميانج يقترب من الانضمام لتشيلسي

التحرير

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أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي يعتبر الأوفر حظًا في التعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت سكاي سبورتس البريطانية أن اللاعب في طريقه لمدينة لندن على متن طائرة خاصة، وهذا دليل واضح على اقتراب انضمام أوباميانج صاحب الـ28 عامًا للعب في تشيلسي، رغم تلقيه عروض مغرية من الصين، ومن نادي إي سي ميلان الإيطالي.

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الجدير بالذكر أن إدارة دورتموند ستستغني عن بيير إيمريك أوباميانج، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

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التحرير

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