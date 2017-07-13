نجم إنتر حريص على الانتقال لليونايتد في الميركاتو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح إنتر الإيطالي، يرغب في الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الشبكة إلى أن الدولي الكرواتي يفكر بكل جدية في الذهاب إلى ملعب أولد ترافورد، والعمل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وأكدت أن وكيل أعمال إيفان بيريسيتش، عقد جلسة رفقة ناديه من أجل حسم مستقبله لكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد.

شاهد أيضا

الجدير بالذكر أن إدارة الإنتر لا ترغب في التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى بعد الحصول على ملبغ 48 مليون جنيه استرليني.