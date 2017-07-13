صور.. وزير الصناعة يسلم خطابات تخصيص مشروعات استثمارية في بني سويف

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سلَّم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، 33 خطاب تخصيص لمشروعات استثمارية على مساحة 300 ألف متر بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية بمحافظة بني سويف.

وأشار "قابيل"، إلى التقدم الملحوظ بملف الاستثمار في بني سويف خلال الفترة الماضية في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة في هذا المجال، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد، وتوفير البدائل والحلول الجذرية لاحتياجات الإقليم.

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وأكد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، أن "اليوم نجني ثمار توجيهات الرئيس السيسي بدفع عجلة التنمية بالصعيد"، لافتا بأن الحكومة تنفذ حزمة إجرءات لصالح التنمية بالصعيد في مختلف المجالات خاصة الاستثمار.