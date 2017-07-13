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تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

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تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم

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شهدت الدولار اليوم الخميس 13 يوليو 2017 تحركا طفيفا نحو الارتفاع مقابل الجنيه المصرى، ليسجل بالبنك المركزى نحو 17.849 للشراء و17.9478 للبيع مقابل 17.842 للشراء و17.940 للبيع خلال تعاملات أمس.

وسجل ببنك الإسكندرية نحو 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، والبنك الأهلى سجل نحو 17.824 للشراء و17.925 للبيع، وبنك نحو 17.84 للشراء و17.94 للبيع، وبنك القاهرة 17.8 للشراء و17.9 للبيع. فيما سجل ببنك أبو ظبي الإسلامى نحو 17.88 للشراء، و17.98 للبيع، وبنك البركة نحو 17.85 للشراء، و17.95 للبيع.

متوسط أسعار العملات الأجنبية:

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سجل اليورو نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.55 للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.10 للشراء، و23.25 للبيع، فيما سجل الفرنك السويسرى نحو 18.47 للشراء، و18.55 للبيع، والين اليابانى نحو 15.65 للشراء، و15.70 للبيع.

متوسط سعر العملات العربية:

سجل متوسط سعر الريال السعودى بالبنوك المصرية اليوم نحو 4.77 للشراء، و4.85 للبيع، والدينار الكويتى سجل نحو 58.65 للشراء، و59.40 للبيع، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.8 للشراء، و4.9 للبيع.

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