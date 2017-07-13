ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 704 جنيهات

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شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار ليسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 616 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 24 نحو نحو 704 جنيهات للجرام، وعيار 18 سجل نحو 528 جنيها للجرام، وعيار 14 سجل نحو 412 جنيها للجرام، وعيار 12 سجل نحو 354 جنيها للجرام.

بينما سجلت أوقية الذهب 21930 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 4928 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 705143 جنيها للجرام، وسجلت أوقية الذهب بسوق المال العالمى نحو 1219 دولارا.

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أمين وصفى رئيس شعبة الذهب قال إن الذهب مرتبط بسوق المال العالمى، وكلما ارتفع سعر الأوقية عالميا أثر على السوق المحلى للذهب، خاصة مع استقرار سعر الدولار بالبنوك المصرية على مدى الأسبوع الجارى.

