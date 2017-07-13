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تخصيص شقق لسكان 11 منطقة بشبرا الخيمة بسبب الضغط العالي

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تخصيص شقق لسكان 11 منطقة بشبرا الخيمة بسبب الضغط العالي تخصيص شقق لسكان 11 منطقة بشبرا الخيمة بسبب الضغط العالي

التحرير

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كريم ربيع وهيثم بطاح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، لبحث موقف 11 منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، بحضور المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى مصطفى رئيس الشركة القابضة للكهرباء، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.

وقال مدبولي، إنه يوجد بمحافظة القليوبية نحو 11 منطقة عشوائية غير آمنة، تقع تحت خطوط الضغط العالي، حيث قام المواطنون ببناء نحو 4 آلاف وحدة سكنية على نحو 40 فدانا، بالمخالفة، حيث تقع هذه المباني تحت خطوط الضغط العالي، وهو ما يمثل خطورة داهمة على أرواحهم وصحتهم.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم الاتفاق على توفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة لساكني هذه الوحدات الخطرة المخالفة، حيث إن تكلفة نقل خطوط الضغط العالي بالـ11 منطقة تصل إلى نحو 2.2 مليار جنيه، وهذا مبلغ ضخم جدا، خاصة أن هناك نحو 45 منطقة على مستوى الجمهورية بها نفس المشكلة.

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وتابع: "سيبدأ محافظ القليوبية، ومسئولو صندوق تطوير العشوائيات في عقد اجتماعات مع ساكني هذه المناطق للاتفاق على نقلهم إلى وحدات سكنية جديدة، في مناطق آمنة مخططة، وتتوافر بها الخدمات المختلفة، بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، على أن يتم تطبيق هذا المقترح على باقي نماذج المناطق العشوائية غير الآمنة التي تقع تحت خطوط الضغط العالي".

وكشفت مصادر لـ «التحرير» أن الإحدى عشرة منطقة الواقعة تحت الضغط العالي التي سيتم نقل سكانها، تقع غالبيتها في حي شرق شبرا الخيمة، وأبرز تلك المناطق هي "بهتيم، وعزبة رستم، ومسطرد".

على جانب آخر، طلب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الحصول على عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار في منطقة الخصوص (غرفتان وصالة) لتوفيرها للحالات الخاصة بالمحافظة، ووافق الوزير، على أن تتولى المحافظة تحصيل قيمة الإيجار الشهرية من المواطنين المستفيدين بالوحدات.

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التحرير

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