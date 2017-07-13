متزوج من ألمانية وهذا سر شهرته المتأخرة في مصر.. 17 معلومة عن أحمد خليل

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ممثل قدير نجح في إثبات موهبته منذ الصغر، وشهد بذلك الأديب توفيق الحكيم، حينما وصف تمثيله بالنهر المتدفق بالعطاء، لا تعرف بدايته من نهايته، ولكن تلك الموهبة تاهت بين الزحام في مطلع السبعينيات وقرر صاحبها أن يترك مصر ويبحث عن أناس يقدرون موهبته، ولكنه ندم على ذلك فيما بعد، ورغم ذلك فإن وجهه علامة مسجلة في تاريخ الدراما المصرية والعربية.

في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير -لايف" 17 معلومة عن الفنان القدير أحمد خليل.

1- اسمه بالكامل أحمد محمد خليل إبراهيم.

2- ولد في 13 يوليو 1941، بمدينة "بلقاس" في محافظة الدقهلية.

3- تربى بين 6 أشقاء في عائلة ريفية شديدة المحافظة على العادات والتقاليد وتهتم بالعلم والثقافة، إذ حصل والده على شهادة الدكتوراه من فرنسا، وكان متخصصا في علاج السرطان النخاعي، بينما كان جده ناظرًا لمدرسة "بلقاس" الثانوية، كما حصلت والدته على ما يعادل شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الفرنسية.

4- عشق التمثيل منذ طفولته، وتلقى من والده "علقة ساخنة"، بسبب قيامه بعمل مكياج لزميله في المدرسة، وهم يمثلون عملا دراميا من وحي خياله، وكاد هذا الطالب يفقد بصره نتيجة المواد الكيميائية التي وضعها على وجهه داخل عينيه ليصبح ممثلا.

5- انتقل مع أسرته إلى القاهرة والتحق بمدرسة الأورمان الثانوية النموذجية، وبعد فترة دخل مدرسة السعيدية من أجل الالتحاق بفريق التمثيل هناك.

6- على مدى ثلاث سنوات حقق مع فريق التمثيل بطولة مدارس الجمهورية في العروض المسرحية، وحصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع عالِ يؤهله لدخول الجامعة والدراسة بإحدى الكليات العلمية.

7- بعد صراع مع والده التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للسينما، مخالفا رغبة الوالد في دراسته بقسم الإخراج، ولكن الأخير التزم الصمت بعدما وجد ابنه يتم تكريمه من جانب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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8- رحل الأب بمرض سرطان النخاع الذي كان هو أحد أشهر الأطباء المتخصصين في علاجه، ولكنه أوصاه قبل رحيله بأن يظل متمسكا بالفن الراقي ولا يقدم تنازلات، على حد قوله، في حواره الصحفي مع جريدة "أخبار اليوم".

9- عُين معيدًا بمعهد السينما عام 1965، وخلال تلك الفترة التحق بمسرح الجيب مع المخرج الراحل كرم مطاوع، وقدم معه 9 مسرحيات، بدأ فيها كـ"كومبارس"، ثم وصل إلى أدوار البطولة، إلى أن صدر قرار بإلغاء مسرح الجيب فعاد إلى التدريس بالمعهد.

10- الظهور السينمائي الأول له كان من خلال فيلم "وجوه للحب"، عام 1969، ثم ظهر في فيلمين آخرين هما "زهور برية"، و"التلاقي"، ولكن يبدو أن السينما لم تحبه وبالمثل هو على حد تعبيره، فانطلق في عالم الدراما التليفزيونية.

11- قرر الاعتزال في عام 1971، وبرر ذلك قائلًا: "قررت اعتزال التمثيل لأنني شعرت بالمهانة كممثل، حيث لا يحترم أحد آدمية الفنان، فأصبحنا نعاني من عدم وجود حجرات لائقة لاستبدال الممثلين ملابسهم قبل التصوير ولم يكن الإنتاج ينفق على الأعمال الدرامية بسخاء، وأصبحت مهنة الفن، خاصة في مجال الإبداع التمثيلي، وسيلة لأكل العيش لكل من هب ودب".

12- ابتسم له الحظ في عام 1974 حينما اتصل به المنتج الراحل "مطيع زايد"، مدير مكتب مؤسسة الخليج الفني في القاهرة، وأبلغه بأن الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رشحه لأداء شخصية "مينو" في حلقات "سليمان الحلبي" التي يتم تصويرها في دبي، وعلى الفور قرر السفر إلى هناك، حيث وجد استوديوهات حديثة وغرف استراحة للممثلين محترمة، والتزاما تاما بمواعيد التصوير وأجهزة إنتاجية تنفق بسخاء على الأعمال الدرامية.

13- تنقل بين عدد من الدول العربية للتمثيل في الأعمال الدرامية، فعلى سبيل المثال ذهب إلى قطر وسلطنة عمان، والعراق، فتعرف على كبار المخرجين العرب والمصريين الذين كانوا يعملون في هذه الأقطار، وقرر أن يكون كالسندباد الطائر، على حد قوله، يوزع إقامته بين القاهرة وعواصم العالم العربي.

14- عاد إلى مصر بعد جولة طويلة في البلاد العربية، والسبب أنه لم يلق نفس الشهرة داخل بلده، ليقوم ببطولة مسلسل "الساقية تدور"، والذي كان بداية عودته بقوة إلى الدراما المصرية.

15- ثمة لقبان اكتسبهما بعد تجسيد دوريه في هذين العملين: "رد قلبي، وهوانم جاردن سيتي"، حيث أطلق عليه: "الباشا، والبرنس"، فارتفع سهمه في بورصة الفنانين.

16- فشل في 3 زيجات، إحداها كانت من الفنانة سهير البابلي، ثم قرر الإضراب عن الزواج، إلى أن قابل فتاة ألمانية قبل 25 عامًا تدعى "هايدي"، فتزوجها وأنجب منها ابنتيه، اللتين يصفهما بأنهما "كل حياته".

17- أوضح أن زوجته "هايدي" هي من قامت بتقويم شخصيته، لافتًا إلى أنها كانت مسيحية ثم أسلمت بعد أن أحضر لها القرآن مفسرًا باللغة الإنجليزية.