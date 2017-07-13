بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد الخدمات الأمنية للكنائس تزامنا مع "عيد الرسل"

مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تفقد اللواء صلاح حسان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، خدمات تأمين الكنائس، تزامنًا مع عيد الرسل، بكنائس دائرة مركز قنا للوقوف على مدى يقظة القوات أثناء الخدمة.

وأمر حسان القوات بضرورة توسيع دائرة الاشتباه، وتفعيل بوابات التفتيش الإلكترونية خارج الكنائس وتفتيش كافة المترددين على الكنيسة، وإقامة حرم تفتيش آمن حول محيط الكنائس والتعامل بحزم مع كل مع كافة أشكال الخروج عن القانون.

