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الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

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مصراوي Masrawy

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

11:40 ص الخميس 13 يوليو 2017

الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39

كتبت - مادي غيث:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ليسود غدًا الجمعة، طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وأضافت الهيئة- في بيان اليوم الخميس- أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، أوضحت الهيئة أنها تتغير من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
الإسكندرية 25 33
مطروح 22 31
بورسعيد 26 33
دمياط 25 34
بلطيم 25 34
الإسماعيلية 25 39
السويس 26 40
العريش 23 35
نخل 21 39
طابا 24 39
الطور 26 34
مرسى علم 27 37
الغردقة 28 38
شرم الشيخ 30 40
رفح 21 34
كاترين 23 36
سيوة 22 40
المنيا 25 39
الفيوم 25 39
رأس سدر 26 37
أبوسمبل 25 42
وسط الدلتا 25 38
أسيوط 25 40
سوهاج 28 40
الأقصر 29 42
أسوان 28 42
شلاتين 29 45
حلايب 29 42
الوادى الجديد 26 41
قنا 28 41
نويبع 29 37
السلوم 21 34

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