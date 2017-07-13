بالصور.. كيف استعدت "مطوبس" لزيارة الرئيس؟

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد الدكتور عادل عبد الحميد سلامة، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس استعدت جيدًا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة، من خلال رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي، عن طريق النظافة والإنارة، بتركيب 469 عمود إنارة، بطول 15 كيلو مترًا.

وأوضح "سلامة" أنه جرى رفع كفاءة الطريق المؤدي لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون من تشجير ورصف وإنارة، من خلال إنشاء 342 عمود إنارة، فى حين أن مشروع الاستزراع السمكى، المقام على مساحة 3500 فدان، كمرحلة أولى، والمنتظر افتتاحه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، دخل في مراحله النهائية.

وأشار "سلامة" إلى إنشائهم بوابة إلكترونية بمدخل المدينة الصناعية، بتكلفة 684 ألف جنيه، وأخرى على الطريق الدولي الساحلي، للفصل بين حدود مدينتي مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ورشيد بمحافظة البحيرة.

وأعلن "سلامة" تشغيل 15 مصنعًا بالمدينة الصناعية بمركز مطوبس، وهناك 17 مصنعًا آخرين مازالوا تحت الإنشاء بتلك المنطقة، تمهيدًا لتشغيلهما عقب انتهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بهم، وكذلك الموافقة على منح رخص، لإقامة 6 مصانع أخرى، وفقًا للصلاحيات التامة بالمنطقة الصناعية بنطاق مركز ومدينة مطوبس.

وقال رئيس مركز ومدينة مطوبس، إنه جرى تطوير قرية الجزيرة الخضراء، وتوابعها، بكافة المرافق العامة، على رأسها الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية 380 مليون جنيه، مع تطوير مركزى شباب قريتي الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل، بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، بواقع 850 ألف جنيه لكل مركز شباب منهما، منهم 500 ألف من المحافظة، و350 ألف من وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه جارٍ إنشاء مستشفى للطوارئ على الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز ومدينة مطوبس، بتكلفة 100 مليون جنيه، على مساحة 4 أفدنة، بمدخل طريق الفنار، من الناحية الشمالية المجاورة لمدرسة خان الجنى، عن طريق تبرع من أحد رجال الأعمال من قرية برج مغيزل.

وأوضح رئيس مدينة مطوبس أن المستشفى يخدم أهالى المركز والمدينة، وتوابعهما، وكذلك إنشاء مركز ثقافي بمدينة مطوبس، بتكلفة 5 مليون، و100 ألف جنيه، وجرى الانتهاء من تخصيص قطعة الأرض التى سيقام عليه المركز الثقافي، تمهيدًا للبدء في أعمال إنشائه خلال أسابيع قليلة قادمة.