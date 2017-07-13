تدشين الجزء الثاني من كوبري "نمرة 6" العائم بشركة الإنشاءات البحرية ببورسعيد (صور)

الإسماعيلية_انجي هيبة:

قال المهندس السيد بخيت، مسؤول التصميم وإصلاحات السفن بهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، إن ترسانة بورسعيد البحرية نجحت في تدشين ثاني أجزاء كوبري نمرة 6 العائم، من رصيف شركة الإنشاءات البحرية ببورفؤاد اليوم الخميس، للمجرى الملاحي لقناة السويس، لتقوم القاطرات البحرية التابعة للهيئة بقطر البنتون لترسانة بورسعيد لإنهاء التشطيبات النهائية للبنتون، وتوصيل أجزاء الكوبري ببعضها.

وشهد الاحتفال المهندس السيد أبو الفتوح مدير إدارة الترسانات، والمهندس جمال خالد، مدير إدارة الشركات.

وأكد المهندس بخيت أن طول البنتون يبلغ 85 مترًا وعرضه 15 مترًا، وارتفاعه 2.25 متر، وأن مهندسي قطاع التصميم بالهيئة صمموا استخدام الرافعتين البحريتين إنقاذ 1، 2 حمولة 1000 طن لتدشين بنتون الكوبري بأمان، وتوزيع أحمال الكوبري على نقاط تحميل متساوية المسافات والأحمال.

ويتكون كوبري الإسماعيلية بمنطقة نمرة 6 من جزئيين "غربي وشرقي"، يثبت الغربي على القناة الأصلية ويثبت الشرقي على القناة الجديدة، ويتكون كل جزء من 3 بنتونات بطول إجمالي 255 مترًا، حيث دشن الجزء الأول، الأسبوع الماضي، وسحبه إلى الترسانة وسيدشن الجزء الثالث ببحيرة التمساح بالإسماعيلية الأسبوع المقبل، من خلال القزق الميكانيكي التابع لشركة التمساح لبناء السفن.

وتقوم ترسانة بورسعيد البحرية بعمل التشطيبات النهائية والتوصيلات والأبواب الطرفية والإنارة والممرات والحواجز على الأجزاء التي تم تدشينها وسحب الأجزاء بالقاطرات من بورسعيد إلى الإسماعيلية وتثبيت وتوصيل الكوبري على المحاور الخراسانية التي أنشأت على جانبي القناة خصيصًا لهذا الغرض والبدء في التشغيل التجريبي خلال الشهر القادم.