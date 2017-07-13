إجراء القرعة العلنية لتخصيص الأراضي بمدينتي "غرب قنا" و"ناصر".. السبت

كتبت- ندى الخولي:

أعلن مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بعد غد السبت، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع الأراضي السكنية المميزة بمدينتي "غرب قنا" و"ناصر" بغرب أسيوط، للمتقدمين للحجز بالمدينتين خلال الفترة من 9/4/2017 : 15/5/2017.

وأكد مدبولي في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم إجراء القرعة لتحديد موقع القطعة التي سيحصل عليها الحاجز فقط، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستيعاب جميع حاجزى الأراضي السكنية المميزة، التي طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وأن كل من تقدم للحجز، ودفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض.

وصرح طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم إجراء القرعة لفيلات الحي السكني المتميز، بالمجاورة الثانية مسلسل 1، وعمارات الحي السكني المتميز بالمجاورة الثالثة مسلسل 2، بمدينة "غرب قنا"، في مقر جهاز مدينة قنا الجديدة، وسيتم إجراء القرعة لفيلات المجاورة الثانية بالحي الثامن مسلسل 1، وعمارات المجاورة الثالثة بالحي الأول مسلسل 2، بمدينة "ناصر" غرب أسيوط، في مقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

وأضاف: على المتقدمين للحجز التواجد من الساعة 10 صباحاً حتي الساعة 12 ظهر يوم السبت 15/7/2017، وذلك لإجراء عملية التسجيل، وبالنسبة لمن لم يتمكنوا من الحضور فستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاص به ووضعه في الصناديق الخاصة بإجراء القرعة.

وأشار إلى أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً)، وسيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان www.newcities.gov.eg، www.hdb-egy.com، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.