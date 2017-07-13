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وزيرا النقل والتموين يبحثان نقل السلع عبر السكك الحديدية والنقل النهري

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مصراوي Masrawy

وزيرا النقل والتموين يبحثان نقل السلع عبر السكك الحديدية والنقل النهري

11:19 ص الخميس 13 يوليو 2017

وزيرا النقل والتموين يبحثان نقل السلع عبر السكك الحديدية والنقل النهري

كتبت - عايدة رضوان:
قال وزير النقل الدكتور هشام عرفات إن نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري يقلل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة عليها.

وأضاف عرفات - خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، بمقر وزارة التموين لتدعيم وتنشيط عمليات نقل السلع التموينية عبر السكك الحديدية والنقل النهري - أن نقل البضائع على المستوى القومي يتوزع بواقع 0.2% بواسطة النقل النهري و1.6% بواسطة السكك الحديدية وأكثر من 98.2% بواسطة سيارات النقل على الطرق وأن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على الطرق.

وأشار إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية تم رفع معدلات نقل البضائع بالسكك الحديدية من 400 ألف طن شهريا إلى 450 ألف طن شهريا بزيادة 50 ألف طن، لافتا إلى أن هناك قطارين لنقل البضائع من ميناء دمياط يوميا والمستهدف خلال النصف الثاني من الشهر الحالي 3 قطارات يوميا بالإضافة إلى قطار ونصف يوميا لنقل البضائع من ميناء الإسكندرية والمستهدف قطارين يوميا خلال النصف الثاني من هذا الشهر.

وأضاف وزير النقل أن الهدف من الاجتماع هو العمل على تحقيق نجاحات للاقتصاد المصري وزيادة المنقول من السلع التموينية عبر السكك الحديدية والنقل النهري، لافتا إلى أنه يهدف إلى نقل بضائع أخرى بخلاف السكر والقمح عبر النقل النهري والسكك الحديدية وهو ما ستقوم بتحديده لجنة العمل المشتركة التي اتفق الجانبان على تشكيلها لتحديد حجم ونوعيات السلع التابعة لشركات وزارة التموين والمراد نقلها عبر السكك الحديدية والنقل النهري والتنسيق مع هيئة السكك الحديدية حول الإمكانات والقدرات الاستيعابية المتاحة لنقل البضائع من عربات مجهزة لنقل البضائع وعربات المبردات وكذلك التنسيق حول الأماكن التابعة لوزارة التموين حول نهر النيل والتي يمكن من خلالها نقل السلع والبضائع.

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي إن منظومة نقل وتداول السلع التموينية ضخمة وتحتاج إلى توظيف كامل لقدرات قطاع النقل النهري والسكك الحديدية باعتبارهما الأقل تكلفة والأكثر انضباطا.

وأضاف المصيلحي أن منظومة نقل وتداول السلع التموينية ضخمة وتحتاج إلى توظيف كامل لقدرات قطاع النقل النهري والسكك الحديدية باعتبارهما الأقل تكلفة والأكثر انضباطا.

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