فيديو| حسام حسن: شيكابالا من أفضل اللاعبين في مصر

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كشف حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، حقيقة ما يثار حول رغبته في الحصول على خدمات محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسام حسن خلال تصريحاتة لبرنامج «مساء الأنوار» إن شيكابالا من أفضل اللاعبين في مصر وأنه لم يعرض عليه حتى الأن شئ بخصوص ضمه من عدمه.

وأضاف المدير الفني للنادي المصري: بأنه سمع مثله مثل البقية بأن شيكابالا قد يرحل عن نادي الزمالك في الصيف، وأنه يرحب به، ولو كان متواجداً مع النادي البورسعيدي سيستغله بمستواه الحالي.

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وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة مرتضى منصور، رئيس الزمالك في ابعاد شيكابالا عن الفريق، وذلك من أجل التعاقد مع أحمد كابوريا صانع ألعاب المصري في الصيف.