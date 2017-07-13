موناكو يوافق على انتقال باكايوكو لتشيلسي

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حسم نادي تشيلسي الإنجليزي صفقة انضمام تيموي باكايوكو من موناكو الفرنسي، ومن المقرر أن يجري اللاعب الكشف الطبي، يوم الجمعة المقبل، وبعدها يعلن رسميا عن الصفقة.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن نادي موناكو وافق على عرض تشيلسي المُقدر بـ40 مليون جنيه إسترليني، للتوقيع مع الدولي الفرنسي صاحب الـ22 عامًا، بعقد يمتد لـ5 سنوات مع البلوز.

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الجدير بالذكر أن باكايوكو لعب 51 مباراة في الموسم المنصرم مع موناكو، وساهم في تتويج النادي بلقب الدوري الفرنسي الغائب منذ 17 عاما، كما شارك للمرة الأولى مع منتخب الديوك، الشهر الماضي.