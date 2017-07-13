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سر موافقة نجم يوفنتوس على الانتقال لميلان

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سر موافقة نجم يوفنتوس على الانتقال لميلان سر موافقة نجم يوفنتوس على الانتقال لميلان

التحرير

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أكد أليساندرو لوتشي، وكيل أعمال ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، أنه يعمل حاليًا على رحيل اللاعب عن صفوف البيانكونيري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الخميس.

ويعد بونوتشي صاحب الـ30 عامًا، هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية العديدة مثل تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، إي سي ميلان الإيطالي.

لكن بونوتشي موافق من حيث المبدأ على الانضمام لصفوف ميلان، خصوصًا بعد أن توترت علاقته بإدارة السيدة العجوز، كما أن عائلته تفضل الاستمرار في إيطاليا، مما يجعل اللاعب يهتم أكثر بعرض ميلان، على الرغم من العروض المغرية من قبل تشيلسي والسيتي.

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وأشارت التقارير أن ميلان قد عرض على مسئولي اليوفي دفع مقابل مادي بالإضافة لماتيا دي تشيليو، الذي يعد هدفًا لليوفي في خط الدفاع، مقابل التعاقد مع بونوتشي.

الجدير بالذكر أن ميلان قد تحدث مع اللاعب، وأقنعه بالانتقال حيث سيتقاضى راتبًا سنويًا يقدر بحوالي 7 ملايين يورو.

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