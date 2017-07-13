مؤشرات: انخفاض الحد الأدنى للطب والأسنان والصيدلة والهندسة

كتبت-داليا شبل:

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني، عن ثمة تراجع في مؤشرات تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2017، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة أمس الأربعاء.

وأضاف الموقع، أنه من المقرر توزيع استمارات النجاح في المدارس، اليوم الخميس، وهى الإستمارات التي يحتاجها الطالب للحصول عليها، خاصة وأن بها الرقم السري الخاص بالتسجيل في موقع تنسيق الكليات لتسجيل الرغبات.

وأوضح الموقع، أن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة تشير إلى انخفاض الحد الأدنى لتنسيق كليات المرحلة الأولى في كليات القمة، خاصة الطب والصيدلة والأسنان والهندسة.

وترجع أسباب التوقعات إلى تراجع أعداد الطلاب الحاصلين على مجموع ما بين 95% وحتى أقل من 100% بحوالي 5% عن العام الماضي، وهو الأمر الذي يتوقع معه انخفاض في الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى في الكليات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن بدء المرحلة الأولى للتنسيق الاثنين المقبل، لمدة 5 أيام.