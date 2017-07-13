ماكرون يستقبل ميركل في الإليزيه قبيل بدء اجتماع حكومتي ألمانيا وفرنسا

باريس - (د ب أ):

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس في قصر الإليزيه قبيل بدء مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي.

ومن المقرر أن يلتقي الاثنان بعد ذلك مع شباب من كلا البلدين شمالي العاصة الفرنسية.

ثم تنعقد مشاورات عن عدة أمور من بينها سياسة الدفاع الأوروبية.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من وزراء كلتا الدولتين في اجتماع المجلس.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك للمستشارة وماكرون بعد ظهر اليوم.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الألماني-الفرنسي يتمتع بأهمية كبيرة حاليا بعد شهرين من تولي ماكرون ، الذي أيقظ آمالا لزخم جديد في أوروبا، منصبه.

وكانت ميركل قد وصلت باريس الليلة الماضية، حيث توجهت إلى العاصمة الفرنسية مع ماكرون -على متن طائرة الحكومة الألمانية- بعد المشاركة في مؤتمر غرب البلقان في مدينة ترييستي الإيطالية.