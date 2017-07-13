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اعتماد معامل "صحة الإسكندرية" حتى عام 2020

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مصراوي Masrawy

اعتماد معامل "صحة الإسكندرية" حتى عام 2020

11:03 ص الخميس 13 يوليو 2017

الإسكندرية – محمد البدري:

قال الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" قرر مد اعتماد المعامل المركزية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية في مجال الاختبارات الكيميائية والبيولوجية للأغذية والمياه، وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية "ISO / IEC 17025 : 2005"، اعتبارًا من يوليو الجاري وحتى يناير 2020.

وأضاف "حجازي" في تصريح صحفي له، أن وزارة الصحة تحرص باستمرار على مد المستشفيات الحكومية بأجهزة التحاليل الطبية الحديثة، لضمان الحصول على أفضل نتائج، ما يسهم في دقة التشخيص وكفاءة العلاج.

من جانبها قالت الدكتورة عزة الفناجيلي، مدير إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن معامل المستشفيات التابعة للمديرية تسلمت خلال الأسابيع الماضية 5 أجهزة أوتوماتيكية للتحاليل الكيميائية من وزارة الصحة، لافتة إلى أنها أجهزة تتميز بالدقة والسرعة العالية وتستطيع عمل أكثر من 200 تحليل خلال فترة زمنية قصيرة، ما يوفر الوقت ويعجل بإصدار النتائج.

وأضافت أن مستشفى رأس التين العام تسلمت جهاز "اليزا" أوتوماتيكي لعمل تحاليل الفيروسات، للإسهام في عمليات المسح لفيروس الالتهاب الكبدى "سي" للعاملين بالقطاع الصحي، كما تسلمت مستشفى أبو قير العام أجهزة متطورة لقياس البرثرومبين.

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