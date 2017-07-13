ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في عزبة "الكومبانية" بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بعزبة "الكومبانية" بمنطقة المنتزه شرقي المدينة، وبحوزتهما 6 فرد خرطوش وطبنجة وطلقات نارية وأدوات تصنيع.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بتصنيع "م.م.ف" 31 عامًا، كهربائي، مقيم عزبة الكومبانية السابق اتهامه في 4 قضايا "أقراص مخدرة"، وشقيقه "ف.م.ف" 36 عاما، حداد، أسلحة النارية دون ترخيص، متخذان من مسكنهما ورشة لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وداهمت قوات الأمن الورشة، وألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12" و15 طلقة من ذات العيار، و3 هيكل فرد خرطوش، 2 طبنجة معدلة عيار "9 مم"، هيكل طبنجة عيار "9 مم"، 6 مواسير، مختلف الأحجام والأطوال، 3 مقبض خشبي، ماكينة لحام، صاروخ قطع، ماكينة ثقب وخرط و3 "شنيور".

اعترف المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية والطلقات المضبوطة بقصد الاتجار واستخدامهما الأدوات في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

حُرر المحضر جنايات قسم ثالث المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.