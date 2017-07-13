أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في عزبة "الكومبانية" بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في عزبة "الكومبانية" بالإسكندرية

10:58 ص الخميس 13 يوليو 2017

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على شقيقين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص بعزبة "الكومبانية" بمنطقة المنتزه شرقي المدينة، وبحوزتهما 6 فرد خرطوش وطبنجة وطلقات نارية وأدوات تصنيع.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه بتصنيع "م.م.ف" 31 عامًا، كهربائي، مقيم عزبة الكومبانية السابق اتهامه في 4 قضايا "أقراص مخدرة"، وشقيقه "ف.م.ف" 36 عاما، حداد، أسلحة النارية دون ترخيص، متخذان من مسكنهما ورشة لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وداهمت قوات الأمن الورشة، وألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما 4 فرد خرطوش محلي الصنع عيار "12" و15 طلقة من ذات العيار، و3 هيكل فرد خرطوش، 2 طبنجة معدلة عيار "9 مم"، هيكل طبنجة عيار "9 مم"، 6 مواسير، مختلف الأحجام والأطوال، 3 مقبض خشبي، ماكينة لحام، صاروخ قطع، ماكينة ثقب وخرط و3 "شنيور".

اعترف المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية والطلقات المضبوطة بقصد الاتجار واستخدامهما الأدوات في تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

حُرر المحضر جنايات قسم ثالث المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط "مريض نفسي" هشم زجاج 10 سيارات "ملاكي" في سوهاج

    أخبار

  • القبض على ميكانيكي بحيازته قنبلة "حزب الله المجاهدون" في المنيا

    أخبار

  • ضبط أسلحة بحوزة موظف جمارك.. وأمن الإسكندرية: "خناقة" مع طليقته أوقعت

    أخبار

  • القبض على 7 مطلوبين في تنفيذ أحكام بالإسماعيلية

    أخبار

إعلان

4187f20570.jpg
1aa4120476.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

السلطات الألمانية تكتشف 30 لاجئا إفريقيًا تسللوا في قطار بضائع

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

انعقاد الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة

السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة