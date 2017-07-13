بالصور. محافظ بني سويف ووزير الصناعة يفتتحان مصنعين بـ200 مليون جنيه

بني سويف - أحمد كامل:

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مصنع" EGYPT TEXTAI U H" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف، بتكلفة استثمارية قدرها 100 مليون.

ويضم المصنع 220 عاملًا في مجال تصنيع الأقمشة البوليستر، ويعد المصنع أحد المصانع التابعة لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الأقمشة والنسيج في كوريا الجنوبية.

كما افتتح الوزير مصنع "UL HAWA" بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويعمل به 120 عاملًا في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام.

وتفقد وزير الصناعة ومحافظ بني سويف، خطوط الإنتاج بالمصنعين، والتي تتمتع بأحدث المواصفات العالمية وأعلى معايير الأمان والجودة والتكنولوجيا الحديثة، في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام.

وأكد محافظ بني سويف أن افتتاح هذه المشروعات يعكس نجاح خطة الدولة فى إستعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصرى على المستويين المحلي والدولي، ويمثل نتيجة واقعية لجهود الحكومة خاصة في مجال توفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية.