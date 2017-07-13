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بالصور. محافظ بني سويف ووزير الصناعة يفتتحان مصنعين بـ200 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

بالصور. محافظ بني سويف ووزير الصناعة يفتتحان مصنعين بـ200 مليون جنيه

10:53 ص الخميس 13 يوليه 2017

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بالصور.. سفير فرنسا بالقاهرة: 150 شركة فرنسية وفرت 50 ألف فرصة عمل بمصر

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بني سويف - أحمد كامل:

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يرافقه المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مصنع" EGYPT TEXTAI U H" بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية ببني سويف، بتكلفة استثمارية قدرها 100 مليون.

ويضم المصنع 220 عاملًا في مجال تصنيع الأقمشة البوليستر، ويعد المصنع أحد المصانع التابعة لإحدى الشركات الرائدة في صناعة الأقمشة والنسيج في كوريا الجنوبية.

كما افتتح الوزير مصنع "UL HAWA" بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه، ويعمل به 120 عاملًا في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام.

وتفقد وزير الصناعة ومحافظ بني سويف، خطوط الإنتاج بالمصنعين، والتي تتمتع بأحدث المواصفات العالمية وأعلى معايير الأمان والجودة والتكنولوجيا الحديثة، في مجال صباغة وتجهيز الأقمشة الخام.

وأكد محافظ بني سويف أن افتتاح هذه المشروعات يعكس نجاح خطة الدولة فى إستعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصرى على المستويين المحلي والدولي، ويمثل نتيجة واقعية لجهود خاصة في مجال توفير البيئة الاستثمارية القوية والمناخ المناسب لجذب المزيد من الإستثمارات العربية والأجنبية.

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