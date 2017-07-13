"الاتحاد للطيران" الإماراتية تأسف لإنهاء اتفاقية المشاركة مع" أمريكان إيرلاينز"

أبوظبي - ( د ب أ):

أعربت شركة "الاتحاد للطيران"، المملوكة لإمارة أبوظبي بالإمارات، عن أسفها للقرار الذي اتخذته شركة أمريكان إيرلاينز بإنهاء اتفاقية المشاركة بالرمز والذي يدخل قيد النفاذ بدءا من يوم 25 مارس المقبل.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الخميس "حظيت الشركتان بعلاقة شراكة بالرمز ذات منفعة متبادلة منذ عام 2009، ووفّرت للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة خيارات سفر أوسع وأفضل إلى وجهات على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وغيرها من الوجهات التي لم تكن فيما مضى تخدمها شركة أميركان إيرلاينز".



وتابعت "العلاقة بين الاتحاد للطيران وأمريكان إيرلاينز ظلت مستمرة على الرغم من اختلافاتهما حول سياسة الأجواء المفتوحة".

وأضاف البيان أن "قرار شركة أمريكان إيرلاينز، قرارًا مناهضًا للمنافسة ومناهضًا للمستهلك. خاصة وأن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى الحد من الخيارات أمام المستهلكين وقد ينجم عنه أيضًا زيادة في الأسعار بالنسبة للمسافرين إلى ومن الولايات المتحدة ".