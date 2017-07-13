مسلحون مجهولون يهاجمون بنكا حكوميا يمنيا في عدن
مسلحون مجهولون يهاجمون بنكا حكوميا يمنيا في عدن
10:42 ص الخميس 13 يوليه 2017
مسلحون مجهولون يهاجمون بنكا حكوميا يمنيا في عدن
صنعاء - (د ب أ):
هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، بنكاً حكومياً في مدينة عدن جنوبي اليمن.
وقال مصدر أمني، طلب عدم ذكر أسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً مسلحاً على فرع البنك الأهلي الحكومي في حي عبدالعزيز بمنطقة المنصورة شمال عدن، حيث اندلعت اشتباكات محدودة مع رجال أمن البنك، ما أسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص بينهم مدير البنك.
وأكد المصدر إحباط محاولة السطو على خزنة البنك، في حين لا تزال عملية ملاحقة المسلحين مستمرة.
وتعد منطقة المنصورة، إحدى المناطق التي شهدت انفلاتا أمنيا كبيرا خلال الفترة الماضية، حيث نفذت فيها عدة عمليات انتحارية واغتيالات طالت مسؤولين حكوميين وجنودا، وتبنى تنظيم "داعش" معظم تلك العمليات.
وتشهد محافظة عدن، التي أعلنتها الحكومة الشرعية، عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، في حين لا تزال تنتشر فيها عناصر تابعة لتنظمي القاعدة وداعش منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات الموالية لهم عام 2015
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