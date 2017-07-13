أمريكا تطلب رسميا من كوريا الجنوبية تعديل اتفاقية التجارة الحرة

سول – (أ ش أ):

أرسلت الولايات المتحدة خطابا رسميا إلى كوريا الجنوبية، تطلب خلاله بدء محادثات تعديل إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن روبرت لايتهايزر ممثل المكتب التجاري الأمريكي، أرسل الخطاب لوزير التجارة الكوري الجنوبي جو هيونج هوان، وطالب خلاله عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، وذلك للتفاوض من أجل إزالة كافة العقبات أمام التجارة الأمريكية والنظر في تعديل الاتفاقية.

واقترح لايتهايزر أن يتم عقد الاجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية الشهر المقبل في العاصمة الأمريكية (واشنطن)، معربا عن اعتقاده بأن الاجتماعات المقررة، من شأنها أن تعطي أولوية لمراجعة التقدم والانجاز الذي يتم من خلال تنفيذ الإتفاقية، وأيضا من المتوقع أن تساهم هذه الاجتماعات في حل العديد من المشكلات بخصوص دخول كوريا الجنوبية في الأسواق الأمريكية.

وأكد المسئول الأمريكي أن كوريا الجنوبية، تعد حلفيا هاما للولايات المتحدة وشريكا اقتصاديا أساسيا، موضحا أن تعزيز العلاقات بين سول وواشنطن يحتاج إلى وجود علاقات تجارية حرة وعادلة ومتوازنة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا، خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، لواشنطن إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وطالب ترامب، خلال اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي في أواخر الشهر الماضي، بزيادة تدفق السيارات الأمريكية إلى الأسواق الكورية، بعد أن وصف ترامب إتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، بأنها صفقة ليست "عظيمة".