للمحجبات.. كيف تختارين إطلالة الشاطئ لهذا الصيف؟
للمحجبات.. كيف تختارين إطلالة الشاطئ لهذا الصيف؟
10:01 ص الخميس 13 يوليو 2017
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كتبت- هاجر حاتم:
عادًة ما تحتار الفتاة المحجبة عند اختيار ملابس الشاطئ، ولكن أصبح هناك الكثير من القطع الآن، التي تستطيعي استخدامها لإطلالة شاطئ متألقة.
- الملابس القطينة هي اختيارك الأنسب، إن لم تكوني ترغبين بارتداء "مايوه المحجبات" البوركيني، ويمكن دمج القطن مع أقمشة الشيفون، يمكنك استخدامه كـ "سكارف" أو "كيمونو".
- "الجيبة" هي اختيار مناسب أيضًا، خاصًة تلك التي تحتوي على خطوط عرضية أو طولية.
- كلما كانت ألوانك فاتحة (أبيض- بيج) كلما كنتِ أكثر أناقق، ومناسبة أكثر للصيف.
- لا تستهيني بالاكسسورات على الشاطئ، اختاري عقد طويل من الأحجار التي تلائم البحر.
- أما عن الأحذية، فيمكنك اختيار "السنيكرز" الأبيض، أو حذاء البحر المفتوح.
وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من إطلالة تناسبك للشاطئ.
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