للمحجبات.. كيف تختارين إطلالة الشاطئ لهذا الصيف؟

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما تحتار الفتاة المحجبة عند اختيار ملابس الشاطئ، ولكن أصبح هناك الكثير من القطع الآن، التي تستطيعي استخدامها لإطلالة شاطئ متألقة.

- الملابس القطينة هي اختيارك الأنسب، إن لم تكوني ترغبين بارتداء "مايوه المحجبات" البوركيني، ويمكن دمج القطن مع أقمشة الشيفون، يمكنك استخدامه كـ "سكارف" أو "كيمونو".

- "الجيبة" هي اختيار مناسب أيضًا، خاصًة تلك التي تحتوي على خطوط عرضية أو طولية.

- كلما كانت ألوانك فاتحة (أبيض- بيج) كلما كنتِ أكثر أناقق، ومناسبة أكثر للصيف.

- لا تستهيني بالاكسسورات على الشاطئ، اختاري عقد طويل من الأحجار التي تلائم البحر.

- أما عن الأحذية، فيمكنك اختيار "السنيكرز" الأبيض، أو حذاء البحر المفتوح.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك أكثر من إطلالة تناسبك للشاطئ.