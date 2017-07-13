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إحباط محاولة تهريب ملابس حريمي داخلية في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

إحباط محاولة تهريب ملابس حريمي داخلية في بورسعيد

10:07 ص الخميس 13 يوليو 2017

إحباط محاولة تهريب ملابس حريمي داخلية في بورسعيد

إحباط محاولة تهريب ملابس حريمي داخلية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعى:

أحبطت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، بالتعاون مع شرطة أمن الموانئ، اليوم الخميس، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الحريمى الداخلية غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية، للتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

كانت معلومات قد وردت لمديرية أمن بورسعيد، باعتزام مستقلي السيارة رقم "1468 رحلات بورسعيد" وآخرين، تهريب كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية داخل السيارة قيادة "ا.ب.ى".

بتفتيش السيارة، تبين وجود 1000 دستة ملابس داخلية مختلفة الألوان والمقاسات منشآت لصين بوزن إجمالي بلغ 430 كيلو جرام تقريبًا، غير خالصة الرسوم والضرائب الجمركية، مخبأة داخل مخزن سرى بجسم السيارة بطريقة يصعب اكتشافها بالتفتيش العادي.

وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 102 ألف و 877 جنيه، وقدر التعويض الجمركي بمبلغ 61 ألف و315 جنيهًا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجرى التحفظ على السيارة والمضبوطات وحُرر محضر ضبط برقم 1655 لسنة 2017.

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