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الأمم المتحدة تحصي 38 موقعا محتملا لمقابر جماعية في كاساي بجمهورية الكونغو

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مصراوي Masrawy

الأمم المتحدة تحصي 38 موقعا محتملا لمقابر جماعية في كاساي بجمهورية الكونغو

09:44 ص الخميس 13 يوليو 2017

الأمم المتحدة تحصي 38 موقعا محتملا لمقابر جماعية في كاساي بجمهورية الكونغو

مهجرة من جمهورية الكونغو لدى وصولها مع طفلها الى ر

كاساي/ الكونغو الديموقراطية – (أ ف ب):

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، العثور على 38 موقعا جديدا لمقابر جماعية محتملة في منطقة كاساي الوسطى، في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

فقد أحصيت 80 مقبرة جماعية على الأقل في منطقة كاساي التي تشهد أعمال عنف منذ تسعة أشهر بين قوى الأمن المحلية وميليشيا كاموينا نسابو القبلية منذ سبتمبر الماضي.

وأعربت الأسرة الدولية عن قلقها الشديد جراء أعمال العنف التي أسفرت عن مصرع اكثر من 3000 شخص، بحسب حصيلة للكنيسة الكاثوليكية.

وكانت مهمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، المسؤولة عن حفظ السلام، أشارت قبلا إلى "أكثر من 400 قتيل"، فيما يقدر بحوالى 1,3 مليون عدد الأشخاص الذين هربوا من منازلهم في أقاليم كاساي.

وأدى التحقيق الذي تقوم به الأمم المتحدة إلى اكتشاف آخر المقابر الجماعية في منطقتي ديبوكو وسومبولا الواقعتين في نطاق كامونيا (جنوب غرب).

ومنذ سبتمبر 2016، تشهد أربع محافظات في وسط جمهورية الكونغو الديموقراطية أعمال عنف، يشارك فيها عناصر ميليشيات وجنود ورجال شرطة، بعد مقتل الزعيم التقليدي كاموينا نسابو الذي كان يتحدى سلطة كينشاسا.

هذا المحتوى من

AFP

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