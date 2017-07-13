الجيش الفلبيني: حصيلة القتلى المدنيين في ماراوي تصل إلى 45 شخصا

مانيلا - (د ب أ):

أعلن الجيش الفلبيني اليوم الخميس أن حصيلة المدنيين الذين قتلوا على أيدي المسلحين الإسلاميين خلال حصار مستمر منذ 7 أسابيع في مدينة ماراوي جنوبي البلاد قد ارتفعت إلى 45 شخصا ، وذلك بعد أن انتشلت القوات الفلبينية رفات عظمية لمن يشتبه بأنهم ضحايا لعمليات إعدام .

وعثرت القوات على الرفات أمس الأربعاء فيما يعتقد أنه أحد مواقع الإعدام التي استخدمها المسلحون الموالون لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة ماراوي )800 كيلومتر جنوب مانيلا(.

وأفاد الجيش في بيان بأنه: "يعتقد أن الرفات العظمية لستة أشخاص أعدمهم الإرهابيون في فترة مبكرة من الأزمة حسبما أظهر مقطع فيديو أطلقوه (المسلحون) ونشر على الإنترنت".

وهناك مخاوف من أن يكون المزيد من المدنيين قد تعرضوا للإعدام على أيدي المسلحين، والذين أفادت التقارير بأنهم زجوا بمئات السكان المحاصرين إلى منطقة القتال أو أسروهم من أجل النهب أو إطلاق النار على الجنود.

وأضاف البيان أنه: "من المعتقد أن هناك المزيد من الأشخاص قتلوا بلا رحمة على أيدي الإرهابيين بسبب تحديهم لأوامرهم".

وبدأت الأزمة في 23 مايو عندما انطلق مئات المسلحين في حالة عنف جنونية بعد أن حاولت قوات الحكومة القبض على قيادي محلي من تنظيم داعش الإرهابي .

وبلغت حصيلة القتلى الإجمالية حتى الآن 529 شخصا من بينهم 392 مسلحا و92 فردا من قوات الحكومة، حسبما قال المتحدث العسكري ريستيتوتو باديلا.