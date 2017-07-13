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مقتل أكثر من 20 داعشيا في قصف جوي بشمال سيناء

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مصراوي Masrawy

مقتل أكثر من 20 داعشيا في قصف جوي بشمال سيناء

09:54 ص الخميس 13 يوليو 2017

مقتل أكثر من 20 داعشيا في قصف جوي بشمال سيناء

قصف جوي بشمال سيناء

كتب - أشرف سويلم
قتلت قوات الجيش فجر الخميس أكثر من 20 من عناصر فرع تنظيم داعش في قصف جوي استهدف التنظيم في شمال سيناء، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وقالت المصادر إن القوات الجوية نفذت غارة على تجمع للتنظيم في قرية بلعة غرب مدينة رفح في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وقصفت القوات أحد المنازل بمنطقة دوار أبو سليم بالقرية كان التنظيم يعقد اجتماعا به، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصره، بحسب المصادر.

وفي حادثة أخرى، قالت المصادر إن القوات الجوية قصفت أيضا سيارة هيونداي "فيرنا" بين مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أثناء محاولتها الفرار من القوات، ما أدى إلى تدميرها.

عثر بداخل السيارة على أربعة جثث لعناصر من التنظيم، وفقا للمصادر.

إلى ذلك، اغتال مسلحون أحد مشايخ قبيلة الرميلات في بالإسماعيلية، حسبما أفاد مصدر أمني في المحافظة الساحلية.

وقال المصدر إن مسلحين يرجح أنهم ينتمون لفرع تنظيم داعش في شمال سيناء قتلوا الشيخ عطا الله أبوركاب عند منزله برقية خلجانة في مدينة القنطرة بالإسماعيلية.

كان الشيخ أبوركاب من الموضوعين على قوائم اغتيالات التنظيم.

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