فراولة بيضاء يبلغ سعر الواحدة منها 10 دولار

كتبت ـ أسماء حمدي:

تعتبر الفراولة من الفواكه المحببة لدى كثير من الناس، وأكثر مايميزها لونها الأحمر، ولكن هل سبق وشاهدت فراولة بیضاء اللون؟ هذه الفاكھة العجیبة متوفرة في الأسواق الیابانیة منذ عدة سنوات، ومن أفضل أنواعھا ”الجوھرة البیضاء“ أو ما یعرف باسم شیروي ھوسكي التي تعتبر الأندر والأغلى.

يتم تصنیع فراولة ”الجوھرة البیضاء“ منذ 4 أعوام، من قبل یاسوھیتو تیشیما، بمزرعته بمدینة ساجا الیایانیة، والتي لا تزال الوحیدة في العالم، التي تنتج ھذا النوع من الفراولة الفریدة من نوعھا، بحسب ماذكره موقع "CNN" العربي.



ویقول تیشیما أنه أمضى عدة سنوات، في تلقیح أنواع عدیدة من الفراولة، وتحسین تقنیة الزراعة، حتى تمكن من التوصل إلى فراولة بیضاء بالكامل من الداخل والخارج.

وأكد تیشیما ​أن أحد إنتاج فراولة بیضاء اللون، ھو تقلیل تعرضھا لأشعة الشمس أثناء النمو، مما یساعد على تخفیض مستوى مادة الأنثوسیانین، وھي المادة الكیماویة التي تعطي الفواكه والخضروات لونھا المعروف.

إلا أن تیشیما یقول أنه حتى بعد سنوات من التجربة والخطأ، لا یزال أسلوبھا بعیداً عن الكمال، حیث أن 10% فقط من الفراولة یتحول لونھا إلى الأبیض، وعدد قلیل منھا یكتسب اللون المرغوب، في حین أن العدد المتبقي لا یزال یحتوي على بقع باللون الأحمر.

ونظراً لندرة فراولة الجوھرة البیضاء وصعوبة إنتاجھا، تأتي بأسعار مرتفعة، حیث یبلغ سعر الحبة الواحدة نحو 10 دولارات، وتباع ضمن حزم سعر كل منھا بـ 40 دولاراً، لكنھا لیست الفراولة الأغلى في الیابان، حیث تتفوق علیھا فراولة كوكوتا التي تباع الحبة الواحدة منھا مقابل 22 دولاراً.