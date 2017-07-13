«الإحصاء»: لا يحق لأي جهة الإطلاع على معلومات المواطنين في التعداد

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قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن الداخلية خصصت غرفة عمليات لمتابعة وحماية مندوبي التعداد السكاني.

وأضاف الجندي، خلال لقائه ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، إن البطاقات التعريفية بمندوبي التعداد مؤمنة وعليها علامة مائية يصعب تزويرها، مشددًا على أن معلومات المواطنين في التعداد سرية ولا يحق لأي جهة الإطلاع عليها.

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وتابع رئيس جهاز التعبئة والاحصاء، أن الجهاز يستهدف تعليم 21 مليون تلميذ في المدارس بأهمية التعداد السكاني، في أكثر من مادة تعليمية.