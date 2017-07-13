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قائد القوات متعددة الجنسيات يصل القاهرة لتفقد مقار القوات الدولية في سيناء

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مصراوي Masrawy

قائد القوات متعددة الجنسيات يصل القاهرة لتفقد مقار القوات الدولية في سيناء

08:34 ص الخميس 13 يوليو 2017

قائد القوات متعددة الجنسيات يصل القاهرة لتفقد مقار القوات الدولية في سيناء

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القاهرة - (د ب أ):

وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس ديفيد مايكل ساترفيلد قائد القوات الدولية متعددة الجنسيات في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يتفقد خلالها مقار القوات الدولية في سيناء ومتابعة تطورات الوضع هناك.

وقالت مصادر مطلعة كانت في استقبال ساترفيلد بأنه من المقرر أن يلتقي مدير القوات الدولية متعددة الجنسيات مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم وزير الخارجية سامح شكري لمتابعة التطورات الأخيرة في سيناء والتعاون في توفير كل الوسائل التي تساعد القوات الدولية في عملها مع القيام بزيارة للقوات في مواقعها في سيناء.

يذكر أن ساترفيلد يتولى رئاسة القوات الدولية من مقرها الرئيسي في روما، بالإضافة إلى مكتبي اتصال في القاهرة وتل أبيب، وتشارك 12 دولة بقوات هي فيجى ونيوزيلندا وكولومبيا وأورجواى وكندا وأستراليا والنرويج وإيطاليا والمجر وفرنسا والولايات المتحدة وهولندا.

وتقوم هذه الدول بحفظ الأمن والسلم في سيناء منذ بداية مهمتها عام 1981 في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بين وإسرائيل عام 1979، بهدف الإشراف على تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية المتعلقة بالأمن لاتخاذ ما يلزم لتجنب أي خروقات للاتفاقية والتزاماتها.

وتمارس هذه القوات، البالغ قوامها حوالى 1800 جندي، عملها في مراقبة وتسيير دوريات مراقبة بطول الحدود المصرية الإسرائيلية.

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