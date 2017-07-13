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مصطفي السيد: القانون لا يتيح التجارب على البشر حتي في حالة موافقتهم

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مصطفي السيد: القانون لا يتيح التجارب على البشر حتي في حالة موافقتهم مصطفي السيد: القانون لا يتيح التجارب على البشر حتي في حالة موافقتهم

التحرير

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قال  الدكتور مصطفي السيد، رئيس مجلس أمناء مدينة زويل، إن الخلايا السرطانية لها ما يشبه الأرجل تدفعها للانتشار بين أعضاء الجسد، مضيفا أن التجارب علي الحيوانات أكدت أن جزئيات الذهب تقضي على هذه الخلايا.

وأوضح السيد، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء » الذي يبث عبر شاشة «دي أم سي»، أن القانون لا يتيح التجارب على البشر حتى في حالة موافقتهم، ولذلك نلجأ إلى إجراء تجارب على الحيوانات.

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وأكد أن جامعة زويل سيكون لها تأثير إيجابي على جميع الجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة، ناصحًا الشباب المصري بالبقاء والعمل في بلادهم.

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التحرير

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