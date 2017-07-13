أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

دراسة حول نشاط شعوب العالم على "الموبايل".. وهذا ترتيب مصر

Google+ Print
دراسة حول نشاط شعوب العالم على "الموبايل".. وهذا ترتيب مصر دراسة حول نشاط شعوب العالم على "الموبايل".. وهذا ترتيب مصر

مصراوي Masrawy

دراسة حول نشاط شعوب العالم على "الموبايل".. وهذا ترتيب

07:52 ص الخميس 13 يوليو 2017


كتب - هشام عواض:

تمكن علماء أمريكيون من جمع بيانات ضخمة عن النشاط الفيزيائي لمستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة، ليقوموا بتحليل هذه البيانات لمواطني كل دولة.

وبحسب النتائج التي قدمها علماء من جامعة "ستاندفورد" عن 68 مليون  يوما من المتابعة للبيانات، تبين أنه وبشكل وسطي عدد الخطوات التي يخطوها الإنسان في اليوم هي 4961 خطوة، بحسب "BBC".

وجاء في رأس القائمة سكان مدينة هونج كونج، بمعدل 6880 خطوة في اليوم، ولذلك اعتبروا هم الأنشط، بينما حل سكان إندونيسيا في ذيل القائمة بمعدل 3513 خطوة، وحلت مصر في المركز الـ 38 في القائمة بمعدل 4315.

وأغلب أجهزة الهاتف المحمولة الحديثة تحتوي على جهاز داخلي لقياس السرعة، يقوم بحساب عدد الخطوات، حيث استطاع العلماء الحصول على بيانات 700 ألف شخص غير محددين.

بالنسبة لدول العالم الأخرى:

- الصين   6189 خطوة

- اليابان   6010 خطوات

- إسبانيا  5936 خطوة

- المملكة المتحدة  5444 خطوة

- البرازيل  4289  خطوة

- الإمارات  4516 خطوة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية