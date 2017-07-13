دراسة حول نشاط شعوب العالم على "الموبايل".. وهذا ترتيب مصر

مصراوي Masrawy



كتب - هشام عواض:

تمكن علماء أمريكيون من جمع بيانات ضخمة عن النشاط الفيزيائي لمستخدمي أجهزة الهواتف المحمولة، ليقوموا بتحليل هذه البيانات لمواطني كل دولة.

وبحسب النتائج التي قدمها علماء من جامعة "ستاندفورد" عن 68 مليون يوما من المتابعة للبيانات، تبين أنه وبشكل وسطي عدد الخطوات التي يخطوها الإنسان في اليوم هي 4961 خطوة، بحسب "BBC".

وجاء في رأس القائمة سكان مدينة هونج كونج، بمعدل 6880 خطوة في اليوم، ولذلك اعتبروا هم الأنشط، بينما حل سكان إندونيسيا في ذيل القائمة بمعدل 3513 خطوة، وحلت مصر في المركز الـ 38 في القائمة بمعدل 4315.

وأغلب أجهزة الهاتف المحمولة الحديثة تحتوي على جهاز داخلي لقياس السرعة، يقوم بحساب عدد الخطوات، حيث استطاع العلماء الحصول على بيانات 700 ألف شخص غير محددين.

بالنسبة لدول العالم الأخرى:

- الصين 6189 خطوة

- اليابان 6010 خطوات

- إسبانيا 5936 خطوة

- المملكة المتحدة 5444 خطوة

- البرازيل 4289 خطوة

- الإمارات 4516 خطوة.