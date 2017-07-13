أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| الجبلاية: قرارات صعبة من وزارة الداخلية في انتظار شغب الجماهير

Google+ Print
فيديو| الجبلاية: قرارات صعبة من وزارة الداخلية في انتظار شغب الجماهير فيديو| الجبلاية: قرارات صعبة من وزارة الداخلية في انتظار شغب الجماهير

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، واللجوء للتحكيم الأجنبي لها يكون حرصًا على تجنب أي انقسام أو أزمات، مشيرًا إلى أنه لن يعلن عن اسم الحكم إلا قبل المباراة بيوم واحد.

وتحدث «سويلم»، في تصريحاته لقناة sports، عن الهجوم الذي يتعرض له مجلس الجبلاية الحالي، قائلًا ليس في الإمكان أفضل مما قمنا به، مضيفًا «يجب أن يعملوا باتحاد الكرة ليعرفوا الصعاب التي نواجهها».

شاهد أيضا

وأوضح، «لا نستطيع إصدار جدول الدوري على سبيل المثال كاملًا بسبب المنافسة على اللقب والهبوط»، مشددًا أن الفترة المقبلة ستكون هناك مواجهة قوية لشغب الجماهير من وزارة الداخلية، «هيبقى لكل فعل رد فعل، لأنه من الظلم حرمان الجماهير من حضور المباريات، بسبب إساءة صادرة مجموعة».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية