فيديو| الجبلاية: قرارات صعبة من وزارة الداخلية في انتظار شغب الجماهير

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قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن مباراة الأهلي والزمالك بطولة خاصة، واللجوء للتحكيم الأجنبي لها يكون حرصًا على تجنب أي انقسام أو أزمات، مشيرًا إلى أنه لن يعلن عن اسم الحكم إلا قبل المباراة بيوم واحد.

وتحدث «سويلم»، في تصريحاته لقناة dmc sports، عن الهجوم الذي يتعرض له مجلس الجبلاية الحالي، قائلًا ليس في الإمكان أفضل مما قمنا به، مضيفًا «يجب أن يعملوا باتحاد الكرة ليعرفوا الصعاب التي نواجهها».

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وأوضح، «لا نستطيع إصدار جدول الدوري على سبيل المثال كاملًا بسبب المنافسة على اللقب والهبوط»، مشددًا أن الفترة المقبلة ستكون هناك مواجهة قوية لشغب الجماهير من وزارة الداخلية، «هيبقى لكل فعل رد فعل، لأنه من الظلم حرمان الجماهير من حضور المباريات، بسبب إساءة صادرة مجموعة».