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أول تعليق لعماد متعب على هدفه في دجلة.. وماذا قال لغالي؟

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أول تعليق لعماد متعب على هدفه في دجلة.. وماذا قال لغالي؟ أول تعليق لعماد متعب على هدفه في دجلة.. وماذا قال لغالي؟

التحرير

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وجه عماد متعب، نجم هجوم النادي الاهلي، الشكر لحسام غالي، قائد الفريق الأحمر، وذلك بعد تمريرة الهدف الذي سجله في شباك وادي دجلة، مساء أمس الأربعاء.

ونشر «متعب» صورة لقطة الهدف التي تجمعة ب«غالي»،عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا عليها «التواجد ده فالمنطقة دي فالتوقيت ده بالنتيجة دي... يعني حسام غالي... شكرًا ليك و كفاية عليا فرحة اللاعيبة و فرحة الجمهور.. ألف شكر».

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وسجل «القناص» الهدف الرابع للمارد الأحمر، في شباك دجلة، بعد تمريرتين رائعتين من مؤمن زكريا، ثم قائد الفريق حسام غالي، حيث رفضا الثنائي تسديد الكرة في المرمى وقاما بتمريرها للقناص.

وتأهل الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس ، بعد تغلبه مساء أمس الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام».

متعب وغالي

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