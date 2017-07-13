الإهمال الطبي في مصر.. 3 وقائع مؤلمة على لسان أهالي الضحايا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ما زالت جرائم الإهمال الطبي، منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، يعاني منها فقراء وبسطاء المعمورة في القرى والمدن، في غفلة من متابعة وزارة الصحة، وأيضًا المراقبين، تعددت القصص والروايات على مسامعنا من "دكتور نسي فوطة أو مقص في بطن مريض، ودكتور ساب الضرس البايظ وخلع السليم، وقتل بالخطأ نتيجة بنج بزيادة"، وغيرها من الأخطاء التي لا يحاسب أصحابها، فقط لكونهم أطباء، وهنا نقول نأكد أنه "من أمن العقاب أساء الأدب"، وخاصة إذا كان صاحب الحق ليس له ثمن، لأنه في النهاية مجرد مواطن مصري، وفيما يلي تقرير يرصد 3 حالات إهمال طبي، بتفاصيل يرويها أهالي الضحايا:

عيادة للولادة بلا تجهيزات ولا ممرضات.. والنهاية مأساوية

تحكي هناء الأمير، قصة معانتها مع الإهمال الطبي في تجربة عاشتها منذ أسبوع، قائلةً، "ذهبنا أختي الصغيرة البالغة من العمر 32 عامًا، إلى عيادة خاصة تسمى (س. ن) للولادة، إلا أننا اكتشفنا أن العيادة لا يوجد بها أي تجهيزات طبية، ولا طاقم تمريض، ولا يوجد سوى دكتور واحد يقوم أيضًا بعمل التخدير، وعاملة نظافة.

وأضافت، الدكتور لم يقم بقياس الضغط لأختي ولا عمل رسم قلب، متابعة، «والمصيبة إنه طلع يجيب الترولي علشان ينقل أختي، وهو اللي خرجها من العملية وزق الترولي مع بنت كانت معاه في العملية سنها حوالي 18 سنة، وهو اللي رفعها على السرير وحمى البيبي، يعني دكتور من الآخر بتاع كله».

واستطردت، بعد العملية الدكتور سألني، «هي أختك ولدت فين قبل كدة؟»، فجاوبنا باسم المستشفى التي وضعت فيها قبل ست سنوات، فعلق قائلًا: «الدكتور كان بيتعلم فيها كان مخيط المثانة مع الرحم وأنا سلكت ونضفت وكان ممكن الرحم يتقطع وتقعد بقسترة بس محصلش»، على الرغم من أن ولادة أختي كانت قبل سنوات ست.

وتابعت، ظلت أختي تتألم وتشتكي تعبها قائلة، «ضربات قلبي سريعة هموت ومش قادرة آخد نفسي، أبوس إيدك إعملى حاجة، إلحقني أنا تعبانة يا دكتور»، فأتى بجهاز وظل ينهرها بصوت عالي «اسكتى الجهاز مش راضي يقرا، وأنتوا يلا برا الأوضة»، كل هذا وأختي تحتضر «كانت بتطّلع في الروح وبتنزف، وفضل يضغط على صدرها بأيده عشان مفيش جهار صدمات».

وتابعت، طلبنا من الدكتور نقلها إلى مستشفى آخر، وكانت الإجابة: هي الآن على جهاز التنفس ولا يمكن نقلها، حتى أن الإسعاف جاءت بعد ساعة، أي بعد أن ذهبت روح أختي إلى بارئها، مختتمة، فكرت في أن أأخذ حق أختي بأن أبلغ في هذا المركز وفي الدكتور المعالج، ولكن البعض نصحني بأنني لو فعلت هذا ستظل جثة أختي في المشرحة 3 أيام وستتعرض للتشريح، وأنه من الأفضل دفنها، مختتمة، إهمال الدكتور حرمنا من أختنا، وحرم طفلتيها منها، الأولى 6 سنوات، والثانية عمرها أيام، و(حسبي اللهة ونعم الوكيل).

طبيب لأهالي ضحية الإهمال: «أحسنلكوا تدفنوها بدل ما تتشرح وتتبهدل»

وتحكي نجلاء. ف، منذ 5 أيام، دخلت زوجة أخي الأكبر إلى مستشفى خاص كبير، لكي تجري عملية ولادة قيصرية كما أوصى الدكتور المعالج، وبالفعل تمت عملية الولادة، وتم نقل الطفل الوليد إلى حضّانة المستشفى، نظرًا لأن حالته الصحية بعد الولادة كانت تستدعي ذلك.

وأضافت، نجلاء، بعد الولادة مباشرة ظهر على الأم أعراض التعبت وهو ما جعلنا نبقي عليها في المستشفى، ونصرف نظر عن نقلها إلى المنزل كي تتلقى الرعاية وتجد العناية المناسبة في هذا المستشفى، مشيرة إلى أنه عندما زاد الألم بزوجة أخي تم استدعاء الدكتور المعالج والذي أكد أكثر من مرة إن ما تعانيه هو نتاج آلام الولادة والأمر لا يحتاج كل هذا القلق.

شاهد أيضا

وتابعت، تم استدعاء الدكتور المعالج مرة أخرى مع زيادة الألم والتعب التي تعاني منه المريضة، إلا أن الدكتور ظل مصممًا ومصرًا على أن هذا الألم «عادي»، وما عليها إلا أن تأخذ بعض المسكنات وستكون في حالة جيدة، وهو مالم يحدث، حيث بدأت بطنها تنتنفخ وكأنها لم تلد بعد، وظلت كذلك 3 أيام.

واستكملت، في اليوم الرابع، وزوجة أخي تعيش على المسكنات، جاء الدكتور وضغط على بطنها المنتفخة، فخرج الدم من فمها وأنفها ثم ماتت في الحال، فواجهنا الدكتور بأن هناك إهمال في التعامل مع الحالة، فهددنا قائلًا: «أحسنلكوا تاخدوها وتدفنوها بدل ما تتشرح وتتبهدل»، فأخذناها وذهبنا إلى المنزل وجئنا بطبيب من عيادة خارجية ليؤكد لنا أسباب الوفاة.

واختتمت، طبيب العيادة الخارجية، أكد أن المريضة راحت ضحية إهمال طبي، حيث انتقل إليها ميكروب نتاج ضعف التعقيم، وأشار إلى أن هناك أكثر من حالة ماتت في نفس المستشفى وبنفس السبب، على الرغم من أن هذا المستشفى خاص وتكاليف العلاج فيه غالية جدًا.

الطفلة روان.. «7 شهور بتنام على ضهرها وبتاكل من خرطوم»

تروي أحلام إبراهيم مصطفى التركي، من الحضرة الجديدة، في محافظة الإسكندرية، أم لثلاث بنات، قصتها مع الإهمال الطبي الذي تعرضت له ابنتها الصغرى روان، صاحبة الخمس سنوات، في مستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية.

تقول أحلام، (ابنتي الصغرى روان تبلغ من العمر 5 سنوات، وتعاني بسبب الإهمال الطبي، والمأساة بدأت عندما لاحظت وجود كيس دهني صغير في رقبة روان، وقمت بإجراء هذه العملية البسيطة، إلا أن الأمور لم تنته بعد، بل بالعكس، بدأت المأساة الحقيقية على يد الدكتور ياسر. ح، الذي أجرى العملية بإهمال في مستشفى الطلبة سبورتنج، وتسبب في ثقب في البلعوم لابنتي روان".

وتستكمل الأم المنهارة مع البكاء الشديد، "بعد حدوث ثقب في البلعوم أصبحت ابنتي تعاني من انسداد في المريء، ومنذ سبعة أشهر لا تستطيع تناول الأكل إلا من خلال خرطوم في البطن، وكل الأطباء رفضوا علاجها بعدما ساءت حالتها الصحية والنفسية".

وتكمل أم الطفلة روان حديثها، حالة ابنتي النفسية سيئة جدًا، بجانب حالتها الصحية التي تتدهور تباعًا، لدرجة أن وزنها حاليًا أصبح 13 كيلو، بعدما كانت طفلة طبيعية، "بنتي دلوقتي نفسها ترجع تعيش زي أختها تاكل وتلعب وتجري زي أي بنت في سنها، ووصلت من الاكتئاب لدرجة أنها نفسها تنام على بطنها أو جنبها".

وتختتم، "برفع صوتي وبترجى أي صاحب قلب رحيم يقف بجانب ابنتي ويرحم عذابها، ساعدوني أبوس إيديكم، خاصة وأن بنتي من شدة التعب بدأت تفكر في الانتحار لترحم نفسها من عذاب الدنيا اللي اتسبب فيه دكتور معدوم الضمير، منه لله وحسبي الله ونعم الوكيل.