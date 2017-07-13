كفر الشيخ: بلاغ في الشرطة ضد وزير التعليم لحجب نتائج 20 طالبًا بالثانوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، سيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور بمدينة بيلا بكفر الشيخ، لعدم إعلان الوزارة نتيجة 20 طالبًا بمجمع رخا للغات، والتى يتبع إدارة بيلا التعليمية، وحجب إعلان نتائج هؤلاء الطلاب، دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وكان إبراهيم سلامة على الإمام، موجه إعلام بإدارة بيلا التعليمية، وأحد أولياء الأمور، تقدم ببلاغ حمل رقم 3960 لسنة 2017 إدارى قسم شرطة بيلا، بتاريخ 12 / 7 / 2017، ضد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، متهمًا إياهما بحجبهما إعلان نتيجة 20 طالبًا بمجمع رخا للغات.

وذكر في بلاغه للشرطة، أن المشكو فى حقهما، تسببوا فى حدوث أضرار معنوية ونفسية، وتوترًا لأبنائهم الطلاب، خوفًا من ضياع مستقبلهم التعليمي، بعدما فوجئ، بحجب نتيجة نجله والذي يحمل رقم جلوس 469670 أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة، ضمن 19 طالبًا آخرين، وجميعهم مقيدين في لجنة 4 بمجمع رخا للغات.

وأكد فرحات شحتة حسن، أحد أولياء الأمور، فى تصريحات خاصة لمصراوي، أنه أثناء بحثه عن نتيجة شقيقه "حسن"، عبر المواقع المخصصة لهذا الغرض، ويحمل رقم جلوس 469663، فوجئ بوجود خطأ في رقم الجلوس، وأن نتيجته جرى حجبها، ضمن زملائه فى اللجنة رقم 2، بمجمع رخا للغات.

وأشار محمد حمزة، معلم بإدارة بيلا التعليمية، إلى أنه فوجئ بحجب نتيجة نجله أسامة، ومعه 19 طالبًا آخرين، كانوا مقيدين في لجنة رقم 2 بمدرسة الشهيد محمد لطفي العشري، من قبل وزارة التربية والتعليم، دون معرفة الأسباب، مرجحًا أن سبب الحجب ربما يكون بسبب وقوع مشادات طلاب مع بعض المراقبين أثناء الامتحانات.

وأكد أن هؤلاء الطلاب لم يرتكبوا أى مخالفات جسيمة، تجعل الوزارة تحجب نتائجهم بهذا الشكل، وأن ملخص ماحدث لا يتجاوز عن وقوع مشادة لطالب أو أثنين، مع المراقبين، ورؤساء اللجان، وهذا أمرًا واردًا يحدث فى أى مكان به امتحانات، متسائلًا: "ماذنب أبنائنا في حجب نتائجهم وضياع فرحتهم مع زملائهم وقت إعلان نتائج الثانوية العامة".

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن أمس الأول أسماء أوائل الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، من بينهم 3 طلاب من أبناء محافظة كفر لشيخ، فيما أعلنت الوزارة، النتيجة كاملة، أمس الأربعاء، لجميع طلاب الثانوية العامة، عدا 20 طالبًا المذكورين، بحسب أقوال أولياء أمورهم.