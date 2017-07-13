فيديو| عبد الحفيظ يكشف سر مشاركة «غالي» أمام دجلة ويؤكد بقاء معلول

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قال سيد عبد الحفيظ، مديرالكرة بالنادي الأهلي، إنه سعيد بتخطي فريقه لمباراة وادي دجلة، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، خاصة في ظل مشاركة الفريق في بطولات مختلفة، مشيدًا بجميع لاعبي النادي الأحمر.

وعن مباراة القمة، أكد «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن المباراة تعتبر تحصيل حاص في بطولة الدوري الممتاز، لكنها تظل بطولة خاصة لأنها تحظى دائمًا باهتمام إعلامي وجماهيري.

وعلق مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على مشاركة حسام غالي، قائد الفريق أساسيًا أمام دجلة، بعد أيام قليلة من صدامه مع حسام البدري، المدير الفني، مشيرًا إلى أن الأهلي يتعامل مع كل موقف على قدر حجمه، وتعود الأمور بشكل طبيعي سريعًا.

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وشدد عبد الحفيظ،على أن الاستغناء عن على معلول ليس سهلًا، لأنه واحد من أهم اللاعبين في الفريق، وهو نفس حال عمرو جمال الذي قدم مستويات أفضل في المباريات الأخيرة.

وتأهل الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه مساء الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام».





