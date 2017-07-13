أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| عبد الحفيظ يكشف سر مشاركة «غالي» أمام دجلة ويؤكد بقاء معلول

Google+ Print
فيديو| عبد الحفيظ يكشف سر مشاركة «غالي» أمام دجلة ويؤكد بقاء معلول فيديو| عبد الحفيظ يكشف سر مشاركة «غالي» أمام دجلة ويؤكد بقاء معلول

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال سيد عبد الحفيظ، مديرالكرة بالنادي الأهلي، إنه سعيد بتخطي فريقه لمباراة وادي دجلة، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس ، خاصة في ظل مشاركة الفريق في بطولات مختلفة، مشيدًا بجميع لاعبي النادي الأحمر.

وعن مباراة القمة، أكد «عبد الحفيظ»، خلال تصريحاته لقناة sports، أن المباراة تعتبر تحصيل حاص في بطولة الدوري الممتاز، لكنها تظل بطولة خاصة لأنها تحظى دائمًا باهتمام إعلامي وجماهيري.

وعلق مدير الكرة بالقلعة الحمراء، على مشاركة حسام غالي، قائد الفريق أساسيًا أمام دجلة، بعد أيام قليلة من صدامه مع حسام البدري، المدير الفني، مشيرًا إلى أن الأهلي يتعامل مع كل موقف على قدر حجمه، وتعود الأمور بشكل طبيعي سريعًا.

شاهد أيضا

وشدد عبد الحفيظ،على أن الاستغناء عن على معلول ليس سهلًا، لأنه واحد من أهم اللاعبين في الفريق، وهو نفس حال عمرو جمال الذي قدم مستويات أفضل في المباريات الأخيرة.

وتأهل الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه مساء الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام». 



 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة