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الفيفا يشيد بهدف متعب: «لحظة في عشق الكرة»

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الفيفا يشيد بهدف متعب: «لحظة في عشق الكرة» الفيفا يشيد بهدف متعب: «لحظة في عشق الكرة»

التحرير

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أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالهدف الذي سجله عماد متعب، نجم النادي الأهلي، لفريقه في شباك وادي دجلة.

وسجل «متعب» الهدف الرابع للمارد الأحمر، في شباك دجلة، بعد تمريرتين رائعتين من مؤمن زكريا، ثم قائد الفريق حسام غالي، حيث رفضا الثنائي تسديد الكرة في المرمى وقاما بتمريرها للقناص.

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وتأهل الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس ، بعد تغلبه مساء أمس الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام».

فيفا

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