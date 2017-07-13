أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

شطة: إذا علم «الفيفا» بالطريقة المصرية لـ«تقنية الفيديو» سيقرر إيقافها

Google+ Print
شطة: إذا علم «الفيفا» بالطريقة المصرية لـ«تقنية الفيديو» سيقرر إيقافها شطة: إذا علم «الفيفا» بالطريقة المصرية لـ«تقنية الفيديو» سيقرر إيقافها

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن مقولة «أخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم» ليس لها أساس من الصحة.

شاهد أيضا

وأشار«شطة»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، إلى أن طريقة استخدام «تقنية الفيديو» في «بدائية»، مشددًا أن الاتحاد الدولي يكرة القدم «فيفا» علم بتلك الطريقة سيقوم بوقفها فورًا.

وتابع، «يجب أن يكون هناك جهاز تسجيل يساعد الحكم في إعادة اللقطة أكثر من مرة، والتأكد من صحة قراره».

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية