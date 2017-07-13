شطة: إذا علم «الفيفا» بالطريقة المصرية لـ«تقنية الفيديو» سيقرر إيقافها

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قال عبدالمنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية والتطوير بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، إن مقولة «أخطاء الحكام جزء من متعة كرة القدم» ليس لها أساس من الصحة.

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وأشار«شطة»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، إلى أن طريقة استخدام «تقنية الفيديو» في مصر «بدائية»، مشددًا أن الاتحاد الدولي يكرة القدم «فيفا» علم بتلك الطريقة سيقوم بوقفها فورًا.

وتابع، «يجب أن يكون هناك جهاز تسجيل يساعد الحكم في إعادة اللقطة أكثر من مرة، والتأكد من صحة قراره».