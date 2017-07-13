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فيديو| عبد الفتاح: أفكر في الاعتزال.. «الناس مش عايزة تعرف الحقيقة»

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فيديو| عبد الفتاح: أفكر في الاعتزال.. «الناس مش عايزة تعرف الحقيقة» فيديو| عبد الفتاح: أفكر في الاعتزال.. «الناس مش عايزة تعرف الحقيقة»

التحرير

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تساءل عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، عن الأخطاء التي تم ارتكابها في تطبيق «تقنية الفيديو»، معلقًا «هي مش اختراع».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، «أخطرنا الفيفا باستخدام تقنية الفيديو بهذه الطريقة في الكرة المصرية»، كاشفًا أنه يفكر في اعتزال التحكيم والعمل في الرياضة، بسبب الهجوم والتحامل على كل شيء يسعى لانجازه».

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وتابع، «إحنا مش عايزين نعمل أى حاجة في ، ولا هننهض بالبلد، الناس مش عايزة تعرف الحقيقة».

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التحرير

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